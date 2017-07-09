Косачев объяснил заявление Трампа по санкциям

Эксперт полагает, что заявление Трампа направлено не Москве, а конгрессу США, который пытается отобрать у президента полномочия.

«Как известно, конгресс пытается лишить Трампа возможности своим решением отменять или ослаблять антироссийские санкции, вводившиеся (Бараком) Обамой. Для Трампа это вопрос не только и не столько отношений с Россией, сколько его полномочий как президента, на которые и посягает конгресс. Могу предположить, что Трамп пытается выиграть будущую схватку с конгрессом (ещё раз — за полномочия, а не за санкции) через демонстрацию прогресса в отношениях с Россией по Сирии и Украине», — сказал сенатор.

Косачев отметил, что политику Вашингтона в отношении РФ определяют внутриполитические зигзаги. В частности, противостояние Трампа и конгресса. Поэтому делать какие-либо прогнозы не имеет смысла. «Остаётся наблюдать и ждать», — подытожил Косачев.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что антироссийские санкции не будут отменены до разрешения проблем на Украине и в Сирии. Об этом он написал в Twitter

«Санкции не обсуждались на моей встрече с президентом Путиным. Ничего не будет сделано, пока не решены проблемы Украины и Сирии», — написал Трамп.

На саммите G20 в ФРГ президенты США и РФ провели двустороннюю встречу. Были достигнуты договоренности о режиме прекращения огня в Сирии. Также обсуждались проблемы кибербезопасности и борьбы с хакерами, в том числе во время выборов.

«Теперь настало время двигаться вперёд и конструктивно работать с Россией!» — заявил Трамп.