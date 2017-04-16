Джонсон предложил России выбрать «правильную» коалицию в Сирии

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон предложил России выбрать «правильную сторону в споре» и стать членом коалиции западных стран в борьбе с «Исламским государством» — террористической организацией, запрещенной в России. Об этом британский дипломат написал в своей статье The Telegra h.

Работа Джонсона вышла под громким заголовком: «Убийственное поведение Асада предлагает возможность России положить конец тирании». На страницах авторитетного издания Джонсон намекает, что у российского лидера Владимира Путина есть еще шанс наладить отношения с его коллегой из США Дональдом Трампом

"Россия могла бы присоединиться к коалиции более чем 60 государств для борьбы с ДАИШ [арабская аббревиатура ИГ], чтобы сохранить свои стратегические интересы в Сирии и в перспективе наладить более продуктивные отношения с президентом Трампом", — министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

По мнению политика, России следует проявить содействие. Страна должна помогать в установлении «реального режима прекращения огня» с тем, чтобы пресечь применение химического оружия и добиться диалога в Сирии. Как выразился Джонсон, это нужно сделать, чтобы сирийцы оказались «избавлены от тирании Асада».

Англичанин повторил линию американского Госдепа, который ранее возложил ответственность за химатаку в Идлибе на правительственные войска Башара Асада.

По данным Джонсона, атаку произвели «два сирийских самолета, взлетевших с авиабазы, где хранилось химическое оружие». У Великобритании якобы уже имеются подтвержденные анализы отравляющего вещества.

"Британские ученые проанализировали образцы, взятые у жертв атаки. Они показали наличие зарина или вещества, похожего на зарин", — министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

Он пообещал, что «Запад в конце концов поможет восстановить страну», однако в то же время допустил возможность, что США могут снова нанести удар по Сирии.

Комментарии Джонсона последовали после критики в его адрес за неудачную попытку убедить страны «Большой семерки» ввести новые антироссийские санкции.

По некоторым данным, вопрос о введении дополнительных ограничительных мер против Москвы во время встречи вообще не обсуждался. Читать далее>>