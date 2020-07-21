Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дегтярева представили правительству Хабаровского края 

Газета.Ru и ещё 26 1 час назад
Дегтярева представили правительству Хабаровского края
Фото: Газета.Ru
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев представлен зампредам и министрам правительства региона, а также руководителям территориальных управлений федеральных органов власти. Об этом пишет "Интерфакс".
При этом запланированная на 9:00 мск пресс-конференция Дегтярева не состоялась. Так, она была перенесена в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе, пишет ТАСС.
Уточняется, что из-за большого количества желающих посетить мероприятие его формат пересмотрят, а дату и время определят позже.
Возглавить Хабаровский край Дегтяреву предложил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи после отставки Сергея Фургала в связи с "утратой доверия". Депутат ответил согласием и заявил, что готов немедленно вылететь в регион.
Ранее губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца.
Газета.Ru: последние новости
Путин отправил Фургала в отставку из-за утраты доверия Путин отправил Фургала в отставку из-за утраты доверия Кремль не считает, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа Кремль не считает, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа Мишустин уволил замглавы Минобрнауки Лукашевич Мишустин уволил замглавы Минобрнауки Лукашевич
Комментарии
Политика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
Лукашенко экстренно госпитализировали
Лукашенко экстренно госпитализировали
«Подставили»: толпа чеченцев против россиянина
«Подставили»: толпа чеченцев против россиянина
Жириновский прокомментировал отставку Фургала
Жириновский прокомментировал отставку Фургала
Видео
Плавающие БТР-82А под Калининградом попали на видео
00:45
Плавающие БТР-82А под Калининградом попали на видео
Армия Войска
Опубликовано видео танца полуголой женщины на парковке
00:08
Опубликовано видео танца полуголой женщины на парковке
Общество В мире
«Зеленая тропа» спецназа РФ попала на видео
01:26
«Зеленая тропа» спецназа РФ попала на видео
Армия
Появилось видео сильнейшего града в Златоусте
00:35
Появилось видео сильнейшего града в Златоусте
Происшествия
Появилось видео с ответом Кадырова на санкции США
02:40
Появилось видео с ответом Кадырова на санкции США
Политика
Опубликовано видео забастовки на «Садоводе»
01:16
Опубликовано видео забастовки на «Садоводе»
Происшествия
Нападение пассажира на кондуктора попало на видео
00:49
Нападение пассажира на кондуктора попало на видео
Происшествия
Россияне подрались с пожарными и попали на видео
01:22
Россияне подрались с пожарными и попали на видео
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
02:30
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
00:24
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение