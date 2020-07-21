Дегтярева представили правительству Хабаровского края 

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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев представлен зампредам и министрам правительства региона, а также руководителям территориальных управлений федеральных органов власти. Об этом пишет "Интерфакс".

При этом запланированная на 9:00 мск пресс-конференция Дегтярева не состоялась. Так, она была перенесена в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе, пишет ТАСС.

Уточняется, что из-за большого количества желающих посетить мероприятие его формат пересмотрят, а дату и время определят позже.

Возглавить Хабаровский край Дегтяреву предложил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи после отставки Сергея Фургала в связи с "утратой доверия". Депутат ответил согласием и заявил, что готов немедленно вылететь в регион.

Ранее губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца.