Лавров назвал противоправным удар США по Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что мирному урегулированию в Сирии угрожает ситуация, возникшая после инцидента в Идлибе и удара США по сирийской авиабазе.

«В последние дни создалась угроза продвижению по всем этим направлениям в результате инцидента с применением химического оружия в Идлибе и последовавшей за этим противоправной акции США в виде удара по военному аэродрому сирийских ВС», — сказал Лавров, передает RT

Глава российского внешнеполитического ведомства сделал заявление на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Ранее Лавров отметил, что свидетельств того, что инцидент с химоружием в сирийском Идлибе был инсценировкой, появляется все больше.

Запад и сирийская вооруженная оппозиция обвиняют Дамаск в применении химического оружия в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб). Власти страны категорически отвергают обвинения. В ночь на 7 апреля США нанесли удар «возмездия» крылатыми ракетами по сирийской авиабазе.