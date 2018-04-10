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У НАТО нет причин не доверять Лондону по «делу Скрипаля», заявили в альянсе
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У НАТО нет причин не доверять Лондону по «делу Скрипаля», заявили в альянсе 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. У НАТО нет причин не доверять выводам Великобритании о причастности РФ к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, заявила замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер в интервью газете «Коммерсант».
"Выводы этой лаборатории (Портон Даун — прим. ред) — далеко не единственная информация, на основании которой власти Великобритании пришли к озвученным ими выводам. Они руководствовались и другими источниками информации. У членов НАТО нет причин не доверять доводам Великобритании", — сообщила Гетемюллер.
Она опровергла информацию о том, что на многие европейские страны оказывалось давление с тем, чтобы они присоединились к реакции на «дело Скрипаля».
"Мы к такой тактике привыкли. Россия пытается окружить этот инцидент туманом неопределенности и вбрасывать все новые и новые версии происшедшего. Но ни одна из них не основана на фактах. У нас нет причин не доверять выводам британской стороны относительно этой ситуации", — добавила она.
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