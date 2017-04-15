В Госдуме объяснили применение американцами «матери всех бомб»

Применение ВС США фугасной авиабомбы GBU-43, известной также как «мать всех бомб», призвано вызвать симпатии американских избирателей к новой администрации. Такое мнение высказал в беседе с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин

«Те действия, которые производят руководители этого государства, они направлены на потребности избирателя (…) Избиратель хочет крови, показать, что Америка сверхдержава и имеет право бросать бомбы туда, куда хочет, и когда хочет. Америка реально кровожадная страна», — сказал парламентрий.

Кроме того, по мнению Шерина, Вашингтон демонстрирует потенциальным противникам возможности своего вооружения. «Также это способ заверить в очередной раз своих партнеров по НАТО в том, что Америка остается мощным государством», — отметил он.

13 апреля американские военные во время удара по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Афганистане впервые применили бомбу GBU-43 — один из мощнейших авиационных боеприпасов в мире. Удар был нанесен в провинции Нангархар. В результате взрыва были ликвидированы 36 боевиков, при этом ИГ опровергло какие-либо потери.

В ночь на 7 апреля Вашингтон нанес удар по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. Приказ о выпуске 59 крылатых ракет отдал президент США Дональд Трамп . Обстрел был произведен после сообщений сирийской оппозиции о том, что лояльные Асаду силы якобы применили химическое оружие в провинции Идлиб.

Сила взрыва GBU-43 составляет 11 тонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — около 140 метров.