Борис Джонсон предложил РФ присоединиться к западной коалиции для борьбы с ИГ

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил России присоединиться к западной коалиции для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в его статье, опубликованной в субботу в газете Daily Telegra h.

По словам главы МИД, Москва могла бы "присоединиться к коалиции, объединяющей более 60 стран, для борьбы против "Даиш" (арабское название ИГ) и сохранить свои стратегические интересы в Сирии с перспективой более плодотворных отношений с президентом (США Дональдом ) Трампом". При этом, заверяет он, "Запад со временем поможет восстановить страну".

По версии Джонсона, нет сомнений в том, что в атаке с применением оружия массового поражения в провинции Идлиб принимали участие два самолета, которые "взлетели с авиабазы, где хранилось химическое оружие". "Британские ученые изучили образцы, взятые с (тел и одежды) жертв нападения. Они (пробы) подтвердили наличие зарина или похожего на него (химического) вещества", - утверждает он.

Как считает глава МИД, Россия должна содействовать "реальному прекращению огня, чтобы положить конец использованию химического оружия и бочковых бомб, чтобы добиться политического урегулирования, которое освободит сирийцев" от власти президента Башара Асада . "Россияне спасли его. Они способны помочь добиться его ухода через контролируемый переходный процесс, который сохранит ключевые институты государства и принесет стране стабильное плюралистическое будущее", - полагает Джонсон.