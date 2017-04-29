Супруга президента Татарстана заработала в 313 раз больше мужа в 2016 году

Cупруга президента Татарстана Гульсина Минниханова в прошлом году заработала в 313 раз больше главы республики. Ее доход, согласно декларации , опубликованной на сайте президента Татарстана, составил 2,35 млрд рублей. Доход Рустама Минниханова оценен в 7,5 млн рублей.

2,2 млрд рублей из указанного дохода Миннихановой получены от продажи доли в ООО. Также у жены президента Татарстана имеются две квартиры площадью 174,6 кв. м (в России) и 222,2 кв. м (в ОАЭ). Кроме того, в ее собственности находятся два земельных участка площадью 414,9 кв. м и 1,776 тыс. кв. м, жилой дом - 263,2 кв. м, гостевой дом - 110,7 кв. м.

У Рустама Минниханова есть жилой дом площадью 263,2 кв. м, земельный участок в 414,9 кв. м, гостевой дом площадью 110,7 кв. м, еще один земельный участок в 1,776 тыс. кв. м и квартира в 174,6 кв. м.