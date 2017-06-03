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Путин и Додон на встрече затрагивали тему высылки дипломатов
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова лидера Молдавии Игоря Додона о том, что российский лидер Владимир Путин якобы заверил его, что никаких других шагов кроме высылки молдавских дипломатов в ответ на действия Молдавии не последует, отметил, что эта тема на встрече президентов РФ и Молдавии затрагивалась кратко.
"Эта тема кратко затрагивалась", — сказал Песков журналистам, на просьбу прокомментировать слова Додона.
Накануне Додон заявил, что Россия обещает ограничиться ответной высылкой пяти молдавских дипломатов из РФ и не предпринимать других шагов.
Пять российских дипломатов 29 мая были объявлены персонами нон грата в Молдавии. Премьер страны Павел Филип заявил, что это решение было принято на основе информации, полученной от спецслужб. При этом решение молдавских властей удостоилось нелестных оценок со стороны президента Додона. Он назвал эти действия "провокационными" и призвал российских партнеров не поддаваться эмоциям. МИД России в среду сообщил, что объявляет персонами нон грата пятерых молдавских дипломатов в ответ на действия Кишинева. Молдавские дипломаты, выдворяемые из России, отправятся на родину 3 июня.
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