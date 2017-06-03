Путин и Додон на встрече затрагивали тему высылки дипломатов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков , комментируя слова лидера Молдавии Игоря Додона о том, что российский лидер Владимир Путин якобы заверил его, что никаких других шагов кроме высылки молдавских дипломатов в ответ на действия Молдавии не последует, отметил, что эта тема на встрече президентов РФ и Молдавии затрагивалась кратко.

"Эта тема кратко затрагивалась", — сказал Песков журналистам, на просьбу прокомментировать слова Додона.

Накануне Додон заявил, что Россия обещает ограничиться ответной высылкой пяти молдавских дипломатов из РФ и не предпринимать других шагов.