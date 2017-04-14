Понедельник после Пасхи предложили сделать выходным

Депутаты готовят для внесения поправки, устанавливающие еще один выходной день для россиян - понедельник, следующий за Пасхой.

Депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс РФ поправки, устанавливающие понедельники после дня Пасхи выходными днями вплоть до 2050 года. День, следующий за Пасхой, является выходным в целом ряде стран, рассказали либерал-демократы, которых цитирует пресс-служба комитета по труду. Поправки уже готовы и в ближайшее время будут внесены в Государственную думу, а также направлены в правительство РФ для получения заключения.

В этом году христиане отмечают Пасху 16 апреля. Если поправки будут приняты, то, к примеру, в 2018 году выходным станет понедельник, 9 апреля, следующий после Пасхи, выпадающей на 8 апреля.