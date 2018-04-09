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Трамп назвал сроки встречи с Ким Чен Ыном
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Трамп назвал сроки встречи с Ким Чен Ыном 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чем Ыном состоится в мае — начале июня, передает РИА «Новости».
"Мы будем встречаться с ними где-то в мае или начале июня", — сказал Трамп.
Он добавил, что Вашингтон «поддерживает контакт с Северной Кореей», а также отметил, что США хотят «честной сделки».
"Сейчас, когда перед нами встреча с Северной Кореей, это будет очень интересно для всего мира", — сказал Трамп.
Ранее руководство Северной Кореи сообщило американской администрации о готовности лидера КНДР Ким Чен Ына к обсуждению денуклеаризации Корейского полуострова.
Также стало известно возможное место встречи Трампа и Ким Чен Ына.
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