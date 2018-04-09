Трамп назвал сроки встречи с Ким Чен Ыном

"Мы будем встречаться с ними где-то в мае или начале июня", — сказал Трамп.

Он добавил, что Вашингтон «поддерживает контакт с Северной Кореей», а также отметил, что США хотят «честной сделки».

"Сейчас, когда перед нами встреча с Северной Кореей, это будет очень интересно для всего мира", — сказал Трамп.

Ранее руководство Северной Кореи сообщило американской администрации о готовности лидера КНДР Ким Чен Ына к обсуждению денуклеаризации Корейского полуострова.

Также стало известно возможное место встречи Трампа и Ким Чен Ына.