Трамп назвал сроки встречи с Ким Чен Ыном 

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чем Ыном состоится в мае — начале июня, передает РИА «Новости».
"Мы будем встречаться с ними где-то в мае или начале июня", — сказал Трамп.
Он добавил, что Вашингтон «поддерживает контакт с Северной Кореей», а также отметил, что США хотят «честной сделки».
"Сейчас, когда перед нами встреча с Северной Кореей, это будет очень интересно для всего мира", — сказал Трамп.
Ранее руководство Северной Кореи сообщило американской администрации о готовности лидера КНДР Ким Чен Ына к обсуждению денуклеаризации Корейского полуострова.
Также стало известно возможное место встречи Трампа и Ким Чен Ына.