Опубликована декларация о доходах Медведева

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев представил сведения о своих доходах и имуществе за 2016 год. Декларация опубликована на сайте правительства.

Из документа следует, что за прошлый год глава правительства заработал 8,6 миллиона рублей. В декларацию Медведева включена квартира площадью 367,8 квадратных метра и автомобили ГАЗ-20 и ГАЗ21 («Победа» и «Волга»). Также он арендует участок земли площадью 47 соток сроком на 49 лет.

Жена премьера Светлана Медведева заработала за 2016 год ноль рублей. В декларации указано, что у нее есть автомобиль Volkswagen Golf и два машиноместа площадью 16,2 и 16,3 квадратных метра. Также в ее пользовании есть квартира в 367,8 квадратных метра.

Доход Медведев в 2016 году уменьшился на 181 тысячу рублей по сравнению с 2015-м, когда он заработал 8,76 миллиона рублей.