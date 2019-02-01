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Трамп назвал хорошие отношения с РФ «фантастикой» 

News.ru + ещё 2 46 минут назад
Фото: News.ru
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп назвал хорошие отношения между Белым домой и Кремлём «фантастически хорошей вещью» для обеих сторон и для всего мира.
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Политика , Ближний Восток , В мире , Конфликты , США , Дональд Трамп
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