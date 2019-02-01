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Трамп назвал хорошие отношения с РФ «фантастикой»
News.ru
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ещё 2
46 минут назад
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News.ru
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Президент
Соединённых Штатов Америки
Дональд Трамп
назвал хорошие отношения между Белым домой и Кремлём «фантастически хорошей вещью» для обеих сторон и для всего мира.
Новость дополняется…
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