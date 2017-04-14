В ОП задумали обязать школьников сдавать ЕГЭ по россиеведению

Член комиссии по развитию науки и образования Общественной палаты (ОП) России Роман Дощинский предложил ввести обязательный единый государственный экзамен (ЕГЭ) по россиеведению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ОП.

«В обществе слышится возмущение о том, что дети не знают истории или плохо разбираются в художественной культуре, не знают географического расположения многих объектов», — объяснили в ОП. Инициатива Дощинского нацелена на устранение этой проблемы, заявили в палате.

Россиеведение, по задумке Дощинского объединит в себе темы истории, географии, художественной культуры и литературы. По его словам, конкретных предложений по интеграции этих программ в единую дисциплину ОП пока не разработала.

«Но думаю, что экзамен вполне может состоять из четырех частей, из которых последняя будет творческой, литературной направленности. И таким образом мы решим еще одну проблему, ведь надо что-то делать и с итоговым сочинением, статус которого до сих пор остается неопределенным», — поделился автор инициативы.