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В России оценили перспективы встречи Путина с Трампом
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В России оценили перспективы встречи Путина с Трампом 

Lenta.ru
Фото: Hau Dinh / Associated Press
Подготовка встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина пока не продвигается. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.
«Подготовка замерла на стадии 20 марта, когда президент США пригласил Путина встретиться или в Вашингтоне, или в другом месте. Так и на этой точке все замерло», — пояснил чиновник.
7 мая стало известно, что хозяин Белого дома поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента России, а также выразил надежду на нормализацию отношений между странами, отметив, что «с нетерпением ждет этого».
В начале апреля Трамп предложил российскому лидеру провести встречу в Вашингтоне.
20 марта президент США позвонил Путину. Они обсудили сирийскую проблему и украинский кризис, а также договорились о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента США. Особое внимание президенты уделили проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне.
Звонок американского лидера вызвал большой интерес как в США, так и за их пределами. Так, администрация Трампа положила ему на стол записку с большой надписью «Не поздравлять», однако он не послушался и все-таки поздравил Путина с победой на президентских выборах.
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