МИД: США ответят за разрушение дипсобственности России

«Дачи приходят в упадок, ответственность за это на американской стороне, возможный ущерб должна она будет возместить», — заявил Рябков



В конце 2016 года США расширили пакет антироссийских санкций под предлогом «вмешательства Москвы в выборы президента». Администрация бывшего президента США Барака Обамы выслала из страны 35 российских дипломатов и наложила арест на дипломатические дачи в Нью-Йорке и Вашингтоне. В Кремле все обвинения отрицают. 28 июля 2017 года Москва сократила численность сотрудников американской дипмиссии в России до 455 человек. Кроме того, с 1 августа американским дипломатам будет закрыт доступ к посольским дачам в Серебряном бору.