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МИД: США ответят за разрушение дипсобственности России
Фото: AFP 2017 / Eduardo Munoz Alvarez
Американские власти будут вынуждены компенсировать Москве ущерб от простоя арестованной российской дипломатической собственности. С таким заявлением выступил заместитель главы министерства иностранных дел Сергей Рябков. Его слова приводит РИА Новости.
«Дачи приходят в упадок, ответственность за это на американской стороне, возможный ущерб должна она будет возместить», — заявил Рябков
В конце 2016 года США расширили пакет антироссийских санкций под предлогом «вмешательства Москвы в выборы президента». Администрация бывшего президента США Барака Обамы выслала из страны 35 российских дипломатов и наложила арест на дипломатические дачи в Нью-Йорке и Вашингтоне. В Кремле все обвинения отрицают. 28 июля 2017 года Москва сократила численность сотрудников американской дипмиссии в России до 455 человек. Кроме того, с 1 августа американским дипломатам будет закрыт доступ к посольским дачам в Серебряном бору.
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