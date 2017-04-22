За кого проголосуют на президентских выборах французы из России

Предвыборная гонка во Франции подходит к своему завершению: 23 апреля гражданам страны нужно будет определиться, кого из 11 кандидатов они хотели бы видеть новым хозяином Елисейского дворца. Французам, проживающим за рубежом, не придётся покупать билет до родины, чтобы исполнить свой гражданский долг: они смогут проголосовать во французском посольстве. RT выяснил у представителей французской общины в России, кого они поддержат на этих выборах, а также какими, по их мнению, будут отношения Москвы и Парижа. За возрождение величия Франции

Франсуа Фийона. Даниель Сартр получил вид на жительство в России в конце 2015 года и с тех пор живёт в Краснодаре вместе со своей русской супругой. Ранее он жил в пригороде Тулона, где у него остался маленький бизнес в области разработки программного обеспечения. Мужчина поддерживает кандидата от партии «Республиканцы»

«Я поддерживаю Фийона, потому что я всегда был сторонником правых и, ввиду своего возраста, голлистом в душе (идеология бывшего президента Франции Шарля де Голля. — RT). Я отношусь к ядру республиканцев, верных своему кандидату. Программа Франуса Фийона необходима Франции экономически и незаменима для наших отношений с другими странами», — говорит он.

При этом Даниель надеется в первую очередь на то, что с приходом нового президента отношения между Россией и Францией наладятся.

«Конечно, живя в России и будучи женатым на русской я бы хотел, чтобы отношения наших двух стран улучшились, чтобы Франция вернула себе величие на международной арене. Мне никогда не было так стыдно быть французом, как при Франсуа Олланде », — говорит он.

За выход из Евросоюза

Микаель Легранд уехал из Парижа пять лет назад и с тех пор живёт в Москве, организует мероприятия, посвящённые Франции, и преподает французский язык.

«В идеале Марин Ле Пен или Жан-Люк Меланшон. В крайнем случае, Франсуа Фийон. Враг — это Макрон или, если точнее, его окружение», — говорит он.

Он отмечает, что Франции необходим президент, при котором страна смогла бы выйти из НАТО и даже из Евросоюза. Микаель также считает, что будущему президенту необходимо выбрать верную политику по отношению к некоторым странам, в том числе к России.

«С Россией я хочу добрососедских отношений. Это не значит — слушаться Россию, это значит проводить независимую политику», — добавляет он.

За продуманную программу

Представитель французской партии «Республиканцы», действующей на территории России, Алексий Таррад из Парижа сейчас живёт в Москве. Он полагает, что у Франсуа Фийона получится построить хорошие отношения с Россией. Алексий также отметил, что у лидера партии были хорошие отношения с Владимиром Путиным , когда он был премьер-министром Франции (С 2007 по 2012 год при президенте Николя Саркози . — RT).

«У Фийона лучшая программа для Франции. Он единственный, кто может улучшить ситуацию в социальной, экономической сферах», — отмечает Таррад.

Франсуа Фийон не раз заявлял о необходимости сотрудничества с Россией. Ранее RT сообщал о предложении республиканца создать международный альянс с участием России по борьбе с радикальными исламистами.

«Франция не решит вопрос с Сирией. Но нужно, чтобы Франция вдохновила на создание международного альянса, в том числе с участием России», — заявлял Фийон.

За семейные ценности

Преподаватель французского, живущий в Москве, Пьер (фамилию просил не называть. — RT) будет голосовать за Марин Ле Пен. По его мнению, именно Ле Пен сможет восстановить семейные ценности, улучшить положение семей и предпринимателей. Кроме того, он считает, что Ле Пен удастся сделать СМИ более открытыми.

«Во Франции нет атмосферы свободы мнения. Сейчас я живу в России, и, как мне кажется, русский менталитет ближе всего к менталитету Национального фронта», — говорит он.

Без скандалов Журналист Диан Мартин живёт в России почти пять лет. Она поддерживает кандидата от партии «Непокорная Франция» Жан-Люка Меланшона, потому что, по её словам, он является единственным кандидатом, который не был замешан в скандалах во время предвыборной гонки.

«По моему мнению, улучшение отношений между Россией и Францией кардинально важно. Мне, француженке в России, очень важно, чтобы моя родина, с которой я всё-таки всю жизнь буду связана, имела хорошие отношения со страной, в которой я живу и работаю. Это необходимо для сотрудничества в самых разных сферах и облегчения административных процедур с российскими властями», — говорит она.

Стыдно за прошлое Диан Мартин подчёркивает, что будущее отношений между Россией и Францией особенно важно для французов, которые живут в России или только собираются сюда приехать. Диан Мартин считает, что будущий президент должен упростить этот процесс и способствовать тому, чтобы не только французские граждане могли учиться или работать в России, но и чтобы русские люди могли беспрепятственно получать образование или строить карьеру во Франции.

«Я живу в России уже почти пять лет, и мне всегда очень стыдно говорить с русскими о действиях французского президента (действующего президента Франции Франсуа Олланда. — RT) по отношению к России. Русские все ещё обожают французов и Францию, французскую культуру, французский язык, французскую кухню. Мои русские друзья всё ещё не понимают, почему им отказывают в учебной и туристической визе, причём по несколько раз. Я хочу опять гордиться своей страной, чтобы она без всяких (американских) вмешательств принимала бы в гости моих русских друзей, как они приняли меня», — говорит она.

Поднять экономику страны

Томас Омв, который уже полгода живёт в России, поддерживает Эммануэля Макрона , так как, по его словам, именно ему удастся сделать экономику Франции по-настоящему сильной.

«Я поддерживаю Эммануэля Макрона, потому что он предлагает программу, которая ускорит развитие экономики страны, при этом не забывая о положении Франции на международной арене», — говорит он.

Отметим, что, по данным агентства I sos, сейчас первое место по результатам соцопросов делят глава Национального фронта Ле Пен и лидер движения «Вперёд!» Эммануэль Макрон — за них готовы голосовать по 22% избирателей. Следующую строчку занимает представитель «Непокорной Франции» Жан-Люк Меланшон, его поддерживают около 20% французов. У республиканца Франсуа Фийона рейтинг чуть ниже — около 19%.

Без явного лидера

Ранее RT сообщал, что около трети избирателей во Франции (32%) за девять дней до президентских выборов ещё не решили, за кого они будут голосовать. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого службой Odoxa для радиостанции Franceinfo. Кроме того, 25% респондентов признались, что колеблются в выборе между несколькими кандидатами.

Отмечается, что это рекордный в истории современной Франции показатель неопределённости. При этом выяснилось, что самыми уверенными в своём выборе стали французы, решившие отдать голоса за кандидата от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен (87%).

Уверенность в своём выборе также выразили 80% избирателей бывшего премьер-министра Франсуа Фийона, 77% симпатизирующих экс-министру экономики Эммануэлю Макрону и 66% голосующих за кандидата от «Непокорной Франции» Жан-Люка Меланшона.

Напомним, что первый тур президентских выборов пройдёт во Франции в воскресенье, 23 апреля. Если ни один из кандидатов не наберёт более 50% голосов, то второй тур между двумя лидерами состоится 7 мая.