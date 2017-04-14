Минобороны РФ обвинило Вашингтон в манере «темнить»

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что отказ Вашингтона обнародовать информацию о химатаке в Сирии говорит об отсутствии бесспорных доказательств. Об этом сообщает ТАСС

Так Конашенков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что американская разведка перехватила переговоры сирийских военных о подготовке химатаки.

«Темнить - с недавних пор любимое занятие американских спецслужб для поддержания имиджа всемогущих тайных организаций. По устоявшейся традиции, каждое нарушение международного права, и особенно совершение военной агрессии США против суверенных стран, Пентагон всегда прикрывает наличием неких «бесспорных» доказательств злодеяний», - сказал представитель Минобороны. По его мнению, «чем надуманней эти псевдодоказательства, тем более они «секретны».

Ранее на этой неделе телеканал CNN со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщил, что разведка США перехватила переговоры сирийских военных о подготовке атаки с применением зарина в провинции Идлиб.

Четвертого апреля Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что в населенном пункте Хан-Шейхун на юге сирийской провинции Идлиб была совершена химатака. По информации правозащитников, ее жертвами стали как минимум 58 человек, в том числе 11 детей. Страны Запада возложили ответственность за атаку на власти Сирии. Дамаск свою причастность к случившемуся отрицает. Россия призвала тщательно расследовать инцидент.

Данные о химатаке стали причиной ракетного удара, который корабли ВМС США через несколько дней нанесли по авиабазе правительственных войск Сирии. В России удар назвали «актом агрессии против суверенного государства».