Минобороны меняет ответственного за связи с НАТО

Сергей Кошелев покинет пост главы управления международного военного сотрудничества

Как стало известно "Ъ", в ближайшее время начальник Главного управления международного военного сотрудничества (ГУ МВС) Минобороны РФ Сергей Кошелев уйдет в отставку. ГУ МВС -- центральный орган военного управления ВС РФ, который отвечает за военно-техническое сотрудничество, в частности, со странами НАТО , СНГ и ОДКБ. По данным "Ъ", решение о преемнике господина Кошелева до сих пор не принято -- на пост претендуют как минимум три человека.

О грядущей отставке Сергея Кошелева "Ъ" рассказали несколько источников, близких к Минобороны РФ. По их словам, начальник ГУ МВС уже написал рапорт об увольнении по собственному желанию, сославшись на проблемы со здоровьем. "Он проходит медицинское обследование, после чего будет подписан приказ о его увольнении",-- говорят собеседники "Ъ". Сам господин Кошелев на звонки "Ъ" накануне не отвечал. Временно исполняющим обязанности главы ГУ МВС, по данным "Ъ", назначен первый заместитель господина Кошелева -- генерал-майор Александр Кшимовский. В Минобороны кадровые перестановки официально не комментируют.

60-летний Сергей Кошелев родился в Москве. В 1970-х он проходил срочную службу в пограничных войсках КГБ СССР , позднее окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ имени Ломоносова . Господин Кошелев более 30 лет проработал в Министерстве внешнеэкономических связей СССР и МИД РФ на различных должностях, причем как в центральном аппарате, так и за рубежом (в 1988-1992 годах в Индии, в 1998-2003 годах -- в Швейцарии).

В 2008 году он стал заместителем директора департамента по вопросам безопасности и разоружения МИДа, где принимал участие в разработке международных соглашений в области безопасности и разоружения. А в 2011 году, когда заместителем министра обороны стал Анатолий Антонов , президент Владимир Путин назначил господина Кошелева начальником ГУ МВС. Как отмечают собеседники "Ъ", основной задачей управления является налаживание сотрудничества с армиями других стран, однако "господин Кошелев больше увлекался вопросами разоружения, ПРО, а также российско-американскими отношениями".

Отметим, что господин Антонов покинул свою должность в 2016 году и вернулся в МИД также на пост заместителя министра. По данным "Ъ", Сергей Кошелев рассчитывал, что после возвращения в дипломатическое ведомство Анатолий Антонов предложит там работу и ему, однако этого не произошло.

Сейчас исполняющий обязанности начальника ГУ МВС генерал-майор Александр Кшимовский является одним из основных кандидатов на пост руководителя главного управления. Господин Кшимовский -- участник боевых действий в Афганистане, был командиром танковой роты, дважды ранен. В своих докладах на должности замначальника ГУ МВС он в первую очередь уделял много внимания роли Минобороны в развитии системы ВТС с иностранными государствами, а также активно прорабатывал вопросы координации с военными других стран.

Отметим, что генерал Кшимовский -- не единственный кандидат на должность руководителя подразделения: по данным "Ъ", помимо него рассматривается вариант с назначением первого замдиректора федеральной службы военно-технического сотрудничества ( ФСВТС ) Андрея Бойцова. В начале 2000-х он был главным советником и заместителем начальника департамента аппарата Совбеза. Кроме того, господин Бойцов работал первым замом у главы ФСВТС Александра Фомина , который в конце января 2017 года сменил Анатолия Антонова на должности заместителя министра обороны. Сейчас Андрей Бойцов контролирует реализацию основных принципов госполитики в области ВТС, а также решает вопросы о ввозе в страну и вывозе из нее продукции военного назначения. Еще одним кандидатом на пост главы ГУ МВС является военный атташе РФ в США -- капитан первого ранга Михаил Козырин.

Как отметил в разговоре с "Ъ" глава Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов , Александр Кшимовский проделал в ГУ МВС большой путь до поста замначальника, что, по его словам, характеризует его как человека целеустремленного. "Как заместитель Сергея Кошелева он понимал необходимость исправления ситуации с налаживанием сотрудничества с военными зарубежных государств, и хочется верить, что этот перекос он сможет устранить",-- заявил "Ъ" господин Пухов.

Добавим, что в Москве 26-27 апреля 2017 года Минобороны организует очередную конференцию по международной безопасности. Мероприятие будет посвящено проблемам глобальной и региональной безопасности: участники обсудят вопросы борьбы с международным терроризмом, а также проблемы безопасности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Организацией ежегодного мероприятия занимается, в частности, ГУ МВС. По данным "Ъ", приглашения гостям на конференцию приходят за подписью господина Кшимовского.