В Госдепе рассказали об оценке Путиным и Тиллерсоном уровня доверия

«WikiLeaks действует и говорит как вражеская служба разведки. Эта организация подбивает своих сторонников внедряться в спецслужбы США с целью похищать секретную информацию […] действующая по наущению таких государств, как Россия», - заявил Помпео.

Свое заявление Помпео сделал в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. 7 март WikiLeaks опубликовала более 8,5 тысяч секретных документов ЦРУ. В материалах речь шла о хакерских механизмах, применяемых агентами организации для доступа к смартфонам , компьютерам и умным телевизорам. Публикация получила название «Убежище 7». Вице-президент США Майкл Пенс назвал утечку «одним из наиболее значимых подрывов национальной безопасности в последнее время».