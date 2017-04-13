В Госдепе рассказали об оценке Путиным и Тиллерсоном уровня доверия

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WikiLeaks – вражеская разведывательная служба, действующая при поддержке России. С таким заявлением выступил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео. Слова руководителя организации передает ТАСС.
«WikiLeaks действует и говорит как вражеская служба разведки. Эта организация подбивает своих сторонников внедряться в спецслужбы США с целью похищать секретную информацию […] действующая по наущению таких государств, как Россия», - заявил Помпео.
Свое заявление Помпео сделал в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. 7 март WikiLeaks опубликовала более 8,5 тысяч секретных документов ЦРУ. В материалах речь шла о хакерских механизмах, применяемых агентами организации для доступа к смартфонам , компьютерам и умным телевизорам. Публикация получила название «Убежище 7». Вице-президент США Майкл Пенс назвал утечку «одним из наиболее значимых подрывов национальной безопасности в последнее время».
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