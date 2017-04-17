Советник Трампа: Россия проводит «подрывную деятельность» в Европе

По его словам, Россия должна задать себе вопрос о правильности своих действий при поддержке «кровавого режима» Асада.

«Прямо сейчас, я думаю, что все в мире рассматривают Россию в качестве проблемы», — заявил Макмастер в эфире телеканала ABC.

Он также отметил, что Россия якобы проводит «подрывную деятельность» в Европе.

При этом советник Трампа не назвал примеры российских действий по дестабилизации ситуации на европейском континенте.

Ранее Макмастер заявил, что у отношений США с Россией есть только путь на улучшение.