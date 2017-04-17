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Советник Трампа: Россия проводит «подрывную деятельность» в Европе
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер призвал Россию пересмотреть свою поддержку режиму Башара Асада в Сирии, а также обвинил Москву в «подрывной деятельности» в Европе.
По его словам, Россия должна задать себе вопрос о правильности своих действий при поддержке «кровавого режима» Асада.
«Прямо сейчас, я думаю, что все в мире рассматривают Россию в качестве проблемы», — заявил Макмастер в эфире телеканала ABC.
Он также отметил, что Россия якобы проводит «подрывную деятельность» в Европе.
При этом советник Трампа не назвал примеры российских действий по дестабилизации ситуации на европейском континенте.
Ранее Макмастер заявил, что у отношений США с Россией есть только путь на улучшение.
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