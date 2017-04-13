МИД: Россия и США могут быстро возобновить действие меморандума по Сирии

Замглавы МИД России Геннадий Гатилов заявил в интервью Sputnik, что военные России и США могут быстро возобновить действие меморандума о предотвращении инцидентов в небе Сирии.

«Рассчитываем, что возобновление меморандума произойдет оперативно, собственно этот вопрос относится к компетенции военных. Думаю, что по своим каналам они сумеют быстро договориться о том, как возродить работу этого меморандума. И в том числе это, наверное, касается возможных корректировок», — сказал Гатилов.