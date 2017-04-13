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МИД: Россия и США могут быстро возобновить действие меморандума по Сирии
Замглавы МИД России Геннадий Гатилов заявил в интервью Sputnik, что военные России и США могут быстро возобновить действие меморандума о предотвращении инцидентов в небе Сирии.
«Рассчитываем, что возобновление меморандума произойдет оперативно, собственно этот вопрос относится к компетенции военных. Думаю, что по своим каналам они сумеют быстро договориться о том, как возродить работу этого меморандума. И в том числе это, наверное, касается возможных корректировок», — сказал Гатилов.
Накануне президент России Владимир Путин в ходе встречи с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном заявил о готовности России вернуться к меморандуму по предотвращению инцидентов в Сирии в случае, если США подтвердят цель борьбы с терроризмом.
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