Украина насмешила истерикой из-за форума в Крыму

МИД Украины направил России ноту протеста в связи с проведением Ялтинского международного экономического форума. Мероприятие проходит в Крыму с 20 по 22 апреля.

Министерство иностранных дел соседнего государства считает проведение форума грубым нарушением нашей страной государственного суверенитета и законодательства Украины. И не только: по мнению ведомства, Россия игнорирует нормы международного права.

Официальный Киев в категорической форме выразил требование о принятии российской стороной неотложных мер по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины, сообщается на сайте МИД Украины. Ведомство призывает Россию немедленно прекратить эту практику.

Протест Киева активно обсуждают в Сети. Интернет-пользователи высмеяли истерику Украины из-за форума в Крыму.

🇷🇺 Украина направила России ноту протеста из - за Ялтинского форума. Пятница! День страданий свидомых... pic.twitter.com/I5bv5sAn5q — Filin Amvrosiy (@FilinAmvrosiy) 21 апреля 2017 г.

🇷🇺 Украина направила России ноту протеста из - за Ялтинского форума. Пятница! День страданий свидомых... pic.twitter.com/I5bv5sAn5q — Filin Amvrosiy (@FilinAmvrosiy) 21 апреля 2017 г.

Отметим, III Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 20 по 22 апреля. В ходе него планируется подписание соглашений на сумму более чем 100 миллиардов рублей.

В форуме принимают участие около полутора тысяч человек из более 40 стран. В прошлом году на форуме его участники подписали 12 инвестиционных соглашений. На него приезжали гости из 50 стран.