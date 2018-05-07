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Путин посетит Вену 5 июня
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Путин посетит Вену 5 июня 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетит Австрию 5 июня, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
"В Австрию едем пятого", — сказал Ушаков.
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