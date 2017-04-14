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Старшая дочь Кадырова вышла замуж
Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат вышла замуж за сына погибшего одноклассника своего отца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на майский номер журнала Tatler.
Айшат Кадырова дала журналу интервью накануне показа модного дома Firdaws, где была представлена ее первая коллекция.
Мужу Айшат – 19 лет, ей самой – 18. Муж дочери Кадырова - "сын погибшего друга отца, его одноклассника, и вообще отличный парень". "До свадьбы ребята были знакомы две недели. Живут в своем доме, в пяти минутах от резиденции, - в Грозном все в пяти минутах», - написала автор материала Ксения Соловьева. Когда именно состоялась свадьба, она не уточнила.
Показ коллекции женской одежды Айшат Кадыровой состоялся 2 марта. Мероприятие посетили сопрезидент Chopard Каролин Груози-Шойфеле, рэпер Тимати, продюсер Яна Рудковская, телеведущая Ольга Бузова и другие. Позже коллекцию показали на неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве. Бренд Firdaws в 2008 году основала жена главы Чечни Медни Кадырова.
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