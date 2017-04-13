В Минобороны проверят сообщения о гибели людей под Дейр-эз-Зором

В российском оборонном ведомстве проверяют данные об авиаударах международной коалиции по складу боевиков с химическим оружием. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на представителя министерства Игоря Конашенкова.

«Минобороны России не располагает информацией, подтверждающей сообщения о гибели людей и характере разрушений в результате бомбардировки самолетов международной коалиции в районе населенного пункта Дейр-эз-Зор. Для ведения мониторинга и отслеживания обстановки в указанный район направлены беспилотные средства объективного контроля», — заявил Конашенков.

13 апреля Дамаск заявил о том, что самолеты коалиции нанесли удар по позициям террористов в районе Дейр-эз-Зор. Сообщение сирийского военного командования передало агентство SANA. Власти арабской республики заявили, что в результате обстрела погибли сотни людей, в том числе и мирные жители. Международная коалиция все обвинения отвергает.