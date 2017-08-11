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Благодарность Трампа Путину за высылку дипломатов шокировала Вашингтон
На просьбу прокомментировать это решение Трамп ответил: «Я хочу поблагодарить его (президента РФ), потому что мы как раз пытаемся сократить расходы на зарплаты. Так что я очень благодарен, что он уволил много людей. Теперь мы будем тратить на это меньше. Сэкономим много денег. Для их возвращения в Россию нет реальных оснований».
Напомним, после того, как обе палаты конгресса США одобрили законопроект о закреплении и ужесточении антироссийских санкций, Москва предложила Вашингтону к 1 сентября 2017 года привести численность персонала своих дипмиссий в России в полное соответствие с числом представительств РФ в Соединенных Штатах — то есть снизить до 455 человек. Позже президент РФ Владимир Путин пояснил, что это означает сокращение 755 сотрудников американских дипмиссий в РФ. В декабре прошлого года предыдущая администрация Барака Обамы объявила о высылке 35-ти российских дипломатов из США и заблокировала доступ к двум дачным комплексам, принадлежащих РФ.
Заявление Дональда Трампа вызвало по меньшей мере удивление, а то и негодование части политиков и прессы. «Это показывает, что Трамп не понимает дипломатию», — раскритиковал президента экс-посол США в РФ Майкл Макфол. Корреспондент Politico при Белом доме Энни Карни написала, что этим высказыванием Трамп удивил даже собственных советников, которым «прежде не доводилось слышать такой аргумент». Другие поставили под сомнение логику Трампа о том, что высылка дипломатов США из России означает сокращение расходов. Ведь эти дипломаты не уволены из госдепартамента США, а только возвращаются из командировки в РФ. «Нет, не уменьшатся», — написал в своем «Твиттер» внешнеполитический корреспондент AP Мэттью Ли, комментируя высказывание Трампа о том, что теперь «расходы уменьшатся». В то же время отметим, что в числе сокращаемого персонала не только американские дипломаты, но принятые на месте российские граждане, работавшие в дипмиссиях США.
Комментарий Трампа хотя и «режет уши» внешнеполитическому истеблишменту, но на самом деле вполне укладывается в его подход к госдепартаменту США. По указанию президента госсекретарь Рекс Тиллерсон работает над реорганизацией внешнеполитического ведомства, в рамках которой урежут несколько подразделений и специальных позиций. Администрация Дональда Трампа озвучивала планы в ближайшие годы сократить бюджет внешнеполитического ведомства на треть.
Тем не менее госдепартамент США протестовал против решения России и обещал ответные меры к 1 сентября 2017 года.
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