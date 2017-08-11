Благодарность Трампа Путину за высылку дипломатов шокировала Вашингтон

На просьбу прокомментировать это решение Трамп ответил: «Я хочу поблагодарить его (президента РФ), потому что мы как раз пытаемся сократить расходы на зарплаты. Так что я очень благодарен, что он уволил много людей. Теперь мы будем тратить на это меньше. Сэкономим много денег. Для их возвращения в Россию нет реальных оснований».

Напомним, после того, как обе палаты конгресса США одобрили законопроект о закреплении и ужесточении антироссийских санкций, Москва предложила Вашингтону к 1 сентября 2017 года привести численность персонала своих дипмиссий в России в полное соответствие с числом представительств РФ в Соединенных Штатах — то есть снизить до 455 человек. Позже президент РФ Владимир Путин пояснил, что это означает сокращение 755 сотрудников американских дипмиссий в РФ. В декабре прошлого года предыдущая администрация Барака Обамы объявила о высылке 35-ти российских дипломатов из США и заблокировала доступ к двум дачным комплексам, принадлежащих РФ.

Заявление Дональда Трампа вызвало по меньшей мере удивление, а то и негодование части политиков и прессы. «Это показывает, что Трамп не понимает дипломатию», — раскритиковал президента экс-посол США в РФ Майкл Макфол . Корреспондент Politico при Белом доме Энни Карни написала, что этим высказыванием Трамп удивил даже собственных советников, которым «прежде не доводилось слышать такой аргумент». Другие поставили под сомнение логику Трампа о том, что высылка дипломатов США из России означает сокращение расходов. Ведь эти дипломаты не уволены из госдепартамента США , а только возвращаются из командировки в РФ. «Нет, не уменьшатся», — написал в своем «Твиттер» внешнеполитический корреспондент AP Мэттью Ли , комментируя высказывание Трампа о том, что теперь «расходы уменьшатся». В то же время отметим, что в числе сокращаемого персонала не только американские дипломаты, но принятые на месте российские граждане, работавшие в дипмиссиях США.

Комментарий Трампа хотя и «режет уши» внешнеполитическому истеблишменту, но на самом деле вполне укладывается в его подход к госдепартаменту США. По указанию президента госсекретарь Рекс Тиллерсон работает над реорганизацией внешнеполитического ведомства , в рамках которой урежут несколько подразделений и специальных позиций. Администрация Дональда Трампа озвучивала планы в ближайшие годы сократить бюджет внешнеполитического ведомства на треть.

Тем не менее госдепартамент США протестовал против решения России и обещал ответные меры к 1 сентября 2017 года.