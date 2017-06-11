Оппозиционер Вячеслав Мальцев доставлен в полицию

Следственный комитет провел обыск в доме оппозиционера Вячеслава Мальцева в Подмосковье, он вместе с супругой доставлен в полицию, а его соратник Алексей Политиков задержан по делу о насилии в отношении представителя власти 26 марта. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как рассказал член оргкомитета "Новой Оппозиции" Денис Романов , СК проводил обыск в доме у Мальцева в рамках уголовного дела по 318 статье УК России в отношении Алексея Политикова. По его словам, Политикова везут в отделение Следственного комитета, с ним находится адвокат. Романов добавил, что Мальцев, его супруга и соратник Константин Зеленин доставлены в отделение полиции Одинцово, причин им не уточнили.

Адвокат движения "Открытая Россия" Сергей Бадамшин также сообщил, что Мальцев и еще несколько человек доставлены в полицию.

"Они доставлены в управление внутренних дел по Одинцовском району, по какой причине - неизвестно", - сказал адвокат.

Бадамшин также подтвердил задержание Политикова по "делу 26 марта".

В середине апреля сообщалось, что суд арестовал оппозиционера Мальцева на 15 суток за неповиновение полиции на несанкционированной акции 26 марта в Москве.