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Оппозиционер Вячеслав Мальцев доставлен в полицию
Следственный комитет провел обыск в доме оппозиционера Вячеслава Мальцева в Подмосковье, он вместе с супругой доставлен в полицию, а его соратник Алексей Политиков задержан по делу о насилии в отношении представителя власти 26 марта. Об этом сообщает "Интерфакс".
Как рассказал член оргкомитета "Новой Оппозиции" Денис Романов, СК проводил обыск в доме у Мальцева в рамках уголовного дела по 318 статье УК России в отношении Алексея Политикова. По его словам, Политикова везут в отделение Следственного комитета, с ним находится адвокат. Романов добавил, что Мальцев, его супруга и соратник Константин Зеленин доставлены в отделение полиции Одинцово, причин им не уточнили.
Адвокат движения "Открытая Россия" Сергей Бадамшин также сообщил, что Мальцев и еще несколько человек доставлены в полицию.
"Они доставлены в управление внутренних дел по Одинцовском району, по какой причине - неизвестно", - сказал адвокат.
Бадамшин также подтвердил задержание Политикова по "делу 26 марта".
В середине апреля сообщалось, что суд арестовал оппозиционера Мальцева на 15 суток за неповиновение полиции на несанкционированной акции 26 марта в Москве.
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