Трамп вновь назвал чудесной возможность поладить с Путиным

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что возможность поладить с российским президентом Владимиром Путиным и Россией он считает "чудесной". Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбрегом.

"Мы посмотрим, что из этого получится. Было бы чудесно, если бы мы поладили с Путиным, если бы мы поладили с Россией. Это может случиться, а может и не случиться. Могу только сказать, что я хотел бы поладить со всеми", - сказал американский президент.

По его словам, в настоящий момент мир находится в беспорядке.

"Но когда я закончу [президентство], это будет намного лучшее место", - заверил Трамп.

Ранее Путин объяснил, почему страны Запада возводят Россию в ранг общего врага. По его словам, таким образом они хотят извиниться за критику Трампа в период избирательной компании в Соединенных Штатах.