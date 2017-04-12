Лавров рассказал о переговорах с Тиллерсоном

В Кремле выразили готовность решать проблемы в отношениях с США. С таким заявлением выступил российский министр иностранных дел Сергей Лавров . Его слова передает ТАСС

«Есть многочисленные проблемы, в том числе те, которые остались в качестве мины замедленного действия от администрации Барака Обамы . Для преодоления барьеров нужны усилия. Сегодня президент России Владимир Путин подтвердил, что мы на это нацелены», - заявил Лавров.

Свое заявление Лавров сделал по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. После двухсторонних переговоров, продолжавшихся около пяти часов, дипломатов принял в Кремле президент России Владимир Путин.

Лавров добавил, что глава государства выразил готовность вернуться к меморандуму о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. Однако это станет возможным только в том случае, если США подтвердят, что намерены бороться в арабской республике с запрещенными в России террористическими организациями «Исламское государство» и « Джабхат ан-Нусра ». Лавров также отметил, что ставить ультиматумы Кремлю неправильно.

По итогам встречи с Лавровым Тиллерсон заявил о создании российской-американской рабочей группы по разрешению наиболее сложных проблем в отношении двух стран. Незадолго до своего визита в Россию госсекретарь поставил Москве ультиматум, заявив, что российские власти должны выбрать между США и президентом Сирии Башаром Асадом