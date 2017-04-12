Тиллерсон: мы должны сделать все, чтобы вернуть доверие между РФ и США

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о «низшей точке» в отношениях с Россией. Однако, по его словам, две крупные ядерные державы не могут находится в подобном положении.

Сергеем Лавровым. «Мы только что пришли с очень продуктивной встречи, как вы уже слышали, мы провели два часа с президентом Владимиром Путиным . Текущее состояние дел находится на самом низком уровне, и уровень доверия находится на низкой точке», — сказал он журналистам на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ

Госсекретарь США добавил, что такое состояние дел неприемлемо.

«Мы должны сделать все, чтобы приостановить деградацию в отношениях России и США и вернуть доверие», — подчеркнул он.