Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Лавров: переговоры с Тиллерсоном получились обстоятельными
Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал обстоятельными переговоры с госссекретарём США Рексом Тиллерсоном.
«Переговоры получились обстоятельными, охватили весь спектр отношений», — заявил Лавров на совместной пресс-конференции с Тиллерсоном.
Также он назвал переговоры откровенными.
Ранее сообщалось, что встреча Лаврова и Тиллерсона продлилась пять часов.
Встреча президента России Владимира Путина и с Лавровым и Тиллерсоном продлилась два часа.
Оставить комментарий