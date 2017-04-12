Лавров: переговоры с Тиллерсоном получились обстоятельными

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал обстоятельными переговоры с госссекретарём США Рексом Тиллерсоном.

«Переговоры получились обстоятельными, охватили весь спектр отношений», — заявил Лавров на совместной пресс-конференции с Тиллерсоном.

Также он назвал переговоры откровенными.

Ранее сообщалось, что встреча Лаврова и Тиллерсона продлилась пять часов.