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Встреча Путина и Тиллерсона продлилась почти два часа
В Москве завершилась встреча президента России Владимира Путина и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
Встреча, в которой участвовал также глава МИД России Сергей Лавров, продлилась 1 час и 50 минут.
Из пресс-служ. посольства США говорят, что переговоры с #Тиллерсон-ом в Кремле длились примерно час 50 мин.— Ilya Petrenko (@ilpetrenko_rt) 12 апреля 2017 г.
Ранее сообщалось, что переговоры Лаврова и Тиллерсона продлились пять часов.
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