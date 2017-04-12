Сечин и Кадыров не исключают подачи исков против Financial Times

Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин и глава Чечни Рамзан Кадыров рассматривают возможность обращения в суды в связи с публикациями о возможном "чеченском следе" в расследованиях о взрывах в Санкт-Петербурге, говорится в их совместном заявлении.

"Заявления о "чеченском следе", на который некто, якобы, пытается навести в ходе расследования терактов в Петербурге, является, как минимум, разжиганием межнациональной розни, то есть уголовно наказуемым деянием. Удивляет участие одного из ведущих мировых бизнес-изданий, коим является FT, в обслуживании провокаций криминальных элементов так называемой "оппозиции", пытающихся проецировать свой хорошо нам известный бандитский опыт на взаимоотношения между республикой и крупнейшей российской корпорацией", - говорится в заявлении.

Сечин и Кадыров заявили, что их связывает многолетние и многосторонние уважительные деловые и человеческие отношения. "Мы конструктивно решаем все возникающие в процессе совместной работы вопросы. Публикуемые и тиражируемые домыслы являются заведомо бездоказательной и сознательной ложью, в связи с чем, мы вынуждены рассмотреть перспективы обращения в суды различных юрисдикций", - отмечается в совместном заявлении.