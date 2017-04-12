В Белом доме обвинили Россию во «вмешательстве в выборы в Черногории»

Белый дом обвинил Москву во «вмешательстве в выборы в Черногории».

«Мы очень обеспокоены российским вмешательством в выборы в Черногории в октябре, в том числе заслуживающими доверия сообщениями о российской поддержке намерений напасть на правительство страны в день выборов», — цитирует РИА Новости высокопоставленного представителя Совета национальной безопасности Белого дома.

Он также отметил, что «США поддерживают усилия властей Черногории по расследованию этого дела в соответствии с законом Черногории».

Подтверждений этим словам представитель Белого дома не привёл.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп ратифицировал протокол о вступлении Черногории в НАТО