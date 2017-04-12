Главное сейчас
Главные события у вас в почте
В Белом доме обвинили Россию во «вмешательстве в выборы в Черногории»
Белый дом обвинил Москву во «вмешательстве в выборы в Черногории».
«Мы очень обеспокоены российским вмешательством в выборы в Черногории в октябре, в том числе заслуживающими доверия сообщениями о российской поддержке намерений напасть на правительство страны в день выборов», — цитирует РИА Новости высокопоставленного представителя Совета национальной безопасности Белого дома.
Он также отметил, что «США поддерживают усилия властей Черногории по расследованию этого дела в соответствии с законом Черногории».
Подтверждений этим словам представитель Белого дома не привёл.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп ратифицировал протокол о вступлении Черногории в НАТО.
В феврале официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что российские госорганы якобы причастны к организации попытки переворота в Черногории.
Оставить комментарий