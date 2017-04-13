Россия расширит свое присутствие в космосе

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства. В День космонавтики руководитель госкорпорации «Роскосмос» доложил главе государства о перспективах развития космической отрасли, пообещав к 2030 году вывести на орбиту более двухсот космических аппаратов.

Президент начал встречу с поздравления министра финансов Антона Силуанова с днем рождения.

— Антон Германович, это собрание сочинений Сергея Юльевича Витте — как известно, министра финансов. Он был еще и дипломатом, другие должности занимал. Мы вас пока никуда не переводим, — обратился к Антону Силуанову президент, вручив ему сборник сочинений государственного деятеля царской России.

Поздравив министра, президент подчеркнул, что хотел бы обсудить с членами правительства важную тему — развитие контрактной системы в сфере госзакупок и муниципальных нужд. Однако перед тем, как начать дискуссию, Владимир Путин поздравил присутствовавших членов кабинета министров с Днем космонавтики.

— Вначале хотел бы всех вас поздравить с праздником, который всегда нам близок, мы всегда с интересом смотрим на работу отрасли, которая отмечает сегодня свой профессиональный праздник. Это не отраслевой праздник — он без всякого преувеличения имеет общенародный характер: это День космонавтики. Всех вас поздравляю! И попрошу Игоря Анатольевича Комарова рассказать о результатах работы госкорпорации «Роскосмос» в 2016 году и стратегии развития на период до 2030 года, — сказал президент.

В День космонавтики глава «Рос­космоса» Игорь Комаров отчитался об успехах в отрасли.

— В соответствии с утвержденной Стратегией развития на период до 2025 го­да и на перспективу до 2030 го­да перед нами ставится задача довести состав орбитальной группировки до штатного для каждой системы и комплекса, который полностью позволит обеспечить задачи, до 164 космических аппаратов в 2025 году; более 200 — в 2030 году, — доложил Игорь Комаров, уточнив, что пока на орбите у РФ 141 спутник.

«Роскосмос» также планирует довести число успешных пусков до 99% уже к 2025 году.

— Необходимо обеспечить сроки активного существования космических аппаратов не ниже мирового уровня и кардинально улучшить финансовое состояние предприятий, корпораций и отрасли, для чего планируем увеличить выручку практически в два раза и серьезно увеличить долю коммерческой выручки в объемах мирового доступного рынка космических услуг, который сейчас составляет 4,8%, — сообщил Игорь Комаров. — Мы предполагаем увеличить эту долю до 10%. Достижение этих показателей невозможно без активного развития ракетно-космической промышленности. При этом мы ставим задачи обеспечить рост производительности труда в 3,2 раза, серьезно провести модернизацию и оптимизацию парка оборудования и мощностей, с тем чтобы увеличить долю оборудования возрастом до 10 лет до 56%.

По словам главы «Роскосмоса», корпорация намерена получать значительные средства от участия в проекте Международной космической станции. Речь идет о туризме и экспериментах на коммерческой основе. Для удержания позиций «на рынке выведения и пусков» корпорация планирует разработать новое средство выведения среднего класса, которое станет первой ступенью для будущего комплекса сверхтяжелого класса. Также планируется создать легкие модификации ракетоносителей «Протон» и «Ангара» и развивать проекты создания космических аппаратов связи и дистанционного зондирования Земли.

Таким образом, «Роскосмос» начал реализацию Стратегии развития корпорации, которая ранее была одобрена наблюдательным советом.