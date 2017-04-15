Далее:
Главное сейчас
РИА Новости

В Чечне требуют извинений от "Новой газеты" за статью о преследованиях геев

Власти Чечни требуют извинений от «Новой газеты»
Фото:
Министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову условия, при которых конфликт, связанный со статьей о преследованиях геев в республике, будет исчерпан. Обращение было размещено на странице министерства в Instagram.
В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости. На сайте газеты позже было опубликовано заявление, в котором рассказывалось об угрозах в адрес редакции. Главред Муратов в разговоре с РИА Новости отметил, что редакция очень редко жалуется на условия своей работы, но в данном случае уровень угрозы "выше того уровня опасности, которое может принять на себя любое медиа".
"Для того, чтобы раз и навсегда закончить эту опасную перепалку между нами, нужно выполнить всего три условия. Во-первых, следует извиниться перед чеченским народом за ту омерзительную чушь, которую вы распространили в СМИ, включая соцсети. Во-вторых, если такое извинение последует, то убедительно просим впредь обязать своих коллег, хотя бы поверхностно, ознакомиться с ментальной спецификой региона и ссылаться на реальные источники, с которым они работают. В-третьих, прекратите, наконец, истерию по поводу несуществующих "угроз", чтобы, не дай Бог, этим не воспользовались те, кому ваша газета надоела несоизмеримо больше, чем нам. С этим "явлением" мы уже не раз встречались…", — говорится в сообщении.
По мнению Умарова, публикация "Новой газеты" — это "гнусная провокация", организованная в преддверии президентских выборов. Он отметил, что насилие, в каком бы виде оно не выражалось, недопустимо, поэтому необходимо "немедленно прекратить любые провокации, от кого бы они не исходили".
Ранее главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке с требованием обязать Следственный комитет России провести проверку по фактам, изложенным в сообщении издания о массовых задержаниях в Чечне жителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявлял, что не нашел даже косвенных подтверждений материалов статьи о преследовании гомосексуалистов в республике. В заявлении СПЧ подчеркивается, что в Чечне высоко ценят человеческую жизнь "вне зависимости от расовых, национальных, религиозных и иных особенностей личности".
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обещала проверить изложенную "Новой" информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что органы внутренних дел также проверят эти сведения.
Еще 30 источников
Грозный Политика
СКР МВД Совет по правам человека
Татьяна Москалькова Дмитрий Песков Юрий Чайка Альви Каримов Еще 1 тег
Оставить комментарий

РИА Новости: последние новости