Главное сейчас
-
«Теперь можете кричать»: Лавров сделал замечение американским журналистам
-
Полицейский закрыл собой упавшего на рельсы пассажира
-
Питерский смертник в момент теракта был пьян
-
Cенатор доложит ФБР о «разведчиках» Бузовой, Собчак и Укупнике
-
Американского сенатора попросили заключить Собчак и Бузову в Гуантанамо
Главные события у вас в почте
Путин назначил Кириенко замглавы комиссии по вопросам госслужбы
На официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ президента России Владимира Путина о назначении первого замглавы его администрации Сергея Кириенко заместителем председателя комиссии при президенте по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров.
"Включить в состав Комиссии следующих лиц: Кириенко С.В. — первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации (заместитель председателя Комиссии)", — говорится в тексте указа.
В состав комиссии также была включена Светлана Чупшева, которая занимает должность генерального директора автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".
Оставить комментарий