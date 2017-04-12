Далее:
Главное сейчас
Газета.Ru

Путин назначил Кириенко замглавы комиссии по вопросам госслужбы

Кириенко получил новую должность
Фото:
На официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ президента России Владимира Путина о назначении первого замглавы его администрации Сергея Кириенко заместителем председателя комиссии при президенте по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров.
"Включить в состав Комиссии следующих лиц: Кириенко С.В. — первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации (заместитель председателя Комиссии)", — говорится в тексте указа.
В состав комиссии также была включена Светлана Чупшева, которая занимает должность генерального директора автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".
Еще 8 источников
Политика
Администрация Президента РФ
Владимир Путин Сергей Кириенко Светлана Чупшева
Оставить комментарий

Газета.Ru: последние новости