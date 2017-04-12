«Теперь можете кричать»: Лавров сделал замечение американским журналистам

По ее словам, когда Лавров и Тиллерсон вошли в зал американские журналисты «истошно» закричали «mister Lavrov, mister Lavrov». «Особняк вздрогнул. Такого «базара» его столетние своды не помнили. - Кто вас учил манерам? - как бы оправдывая американок перед канделябрами, лепниной и вышитыми на гардинах золотыми пчелами - символом царской мудрости, спросил глава МИД», - рассказала Захарова (орфография и пунктуация автора сохранены).

После этого, по словам представителя МИД, «все затихли», Лавров произнес речь, дал слово Тиллерсону, а потом сказал журналистам: «Теперь можете кричать, если хотите».