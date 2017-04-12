"Другого пути нет": Путин назвал две версии химатаки в Сирии

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что химическая атака в Идлибе могла произойти из-за попадания снаряда авиации Сирии в подпольный цех по производству отравляющих веществ. Вторым возможным вариантом произошедшего глава государства назвал «постановку» и провокацию. При этом Путин отметил, что Россия не станет предпринимать шаги против властей Сирии без должной проверки. Об этом он рассказал в интервью телерадиокомпании «Мир»

«Здесь возможно несколько версий. Две из них я считаю основными. Первая - это то, что сирийская авиация попала в подпольный цех по производству боевых отравляющих веществ. А это вполне возможно, поскольку боевики неоднократно применяли, и с этим никто не спорит… Вторая версия - это просто постановка, то есть провокация. И специально сделано, для того, чтобы раздуть шумиху и создать предпосылки, предлог для дополнительного давления на законные сирийские власти. Вот и все», - рассказал Путин.

В ночь на пятницу, 7 апреля, военные силы США нанесли удар по аэродрому в западной Сирии в ответ на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб во вторник, 4 апреля. Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии сообщила о 80 жертвах атаки и 200 раненых.

Сирийская армия решительно отвергла обвинения.