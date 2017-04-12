Захарова о визите Тиллерсона: к нам с ультиматумами ездить бесполезно

Ранее Тиллерсон на встрече глав МИД стран G7, заявил, что в интересах РФ будет координироваться с США по Сирии, а не поддерживать "ненадежного партнера" (президента Сирии Башара Асада – ред.). Многие СМИ восприняли эти высказывания госсекретаря как ультиматум Москве.

"Я вообще не рассматриваю это как ультиматум", — заявила в связи с этим Захарова в эфире телеканала "Дождь".

"Мне кажется, все уже давно поняли, что к нам с ультиматумами ездить бесполезно, это просто контрпродуктивно", — подчеркнула она.

По словам Захаровой, это обычная для Вашингтона практика — "играть мускулами, каким-то образом показывать зубы и характер перед началом переговоров". "В принципе, это одна из тактик переговорного процесса – обозначать свои крайние позиции, а потом в ходе переговоров каким-то образом нивелировать, находить какие-то точки компромиссов", — считает она.

Тиллерсон прибыл в Москву во вторник, в среду он проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.