Путин назвал союзников США по НАТО «китайскими болванчиками»

Президент России Владимир Путин в связи с ракетным ударом США по сирийской авиабазе заявил, что союзники США по НАТО не анализируют ничего, что происходит.

«Как отреагировали союзники по НАТО? Все кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит. Где доказательства применения сирийскими войсками химического оружия? Нет. А нарушения международного права есть. Это очевидный факт. Без санкции совета безопасности ООН наносится удар по суверенной стране. И несмотря на это явное нарушение международного права, — все согласны, принимают и начинают кивать и поддерживать», — заявил глава государства в интервью телеканалу «Мир 24».

Президент привел в пример ввод войск в Афганистан в 2003 году, когда «под надуманным предлогом» в страну были введены войска.

«Страна разрушена, кстати говоря, именно после этого начался бурный рост террористических различных организаций, движений, возникла ИГИЛ так же самая, другие организации. Все это знают, все это понимают, но опять наступают на те же самые грабли», — заявил президент.

7 апреля американские эсминцы ВМС США USS Ross и USS Porter атаковали авиабазу Шайрат в Сирии 59 крылатыми ракетами Tomahawk. Руководство США считает, что именно с этой базы взлетели самолеты, применившие химическое оружие против мирных жителей города Хан-Шейхун.