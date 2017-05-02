Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня прилетает в Сочи по приглашению российской стороны. Она встретится с президентом России Владимиром Путиным . По мнению экспертов, причин для визита фрау Меркель сразу несколько. В Гамбурге 7–8 июля состоится саммит G20, поэтому для канцлера крайне важно подготовить почву для предстоящей встречи. Кроме того, президент США Дональд Трамп так и не подал европейским союзникам четкого сигнала, какую позицию собирается занимать в отношениях с ЕС и Россией. Ангела Меркель, видимо, решила больше не ждать знаков из-за океана и самостоятельно попытаться сгладить углы в диалоге с Москвой. Не последнюю роль в этом играют и парламентские выборы в Германии, которые состоятся уже в сентябре.

В гостях у Дональда Трампа Ангела Меркель уже побывала. Однако назвать успешным этот визит вряд ли можно. Хотя республиканец и расплывался в традиционной улыбке на камеру, пожать руку канцлеру не пожелал, да и ответы на вопросы, накопившиеся у Европы к Трампу, так и не были получены. После турне на запад Меркель взяла курс на восток. По мнению заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, немецкий лидер едет в Россию, чтобы получить более ясное представление, чем может закончиться саммит G20, и нащупать верную тактику на российском направлении в преддверии выборов в Германии.

— После Brexit и охлаждения со стороны США к делам ЕС немецкий лидер стала главным «дирижером» Евросоюза и хочет остаться канцлером. Ей необходимо разработать правильный подход к отношениям с Россией. Ее визит может повлиять на взаимодействие Москвы и Брюсселя. Россия же готова к конструктивному диалогу, — сказал «Известиям» Андрей Климов , добавив, что встреча в Сочи, а не в Москве, благоприятствует более неформальному и доверительному диалогу.

Ангела Меркель могла бы занять на переговорах с Владимиром Путиным жесткую позицию. Что, вероятно, позволило бы сорвать долю аплодисментов в Германии и нарастить 1–2% к рейтингу. Но в стратегическом плане такой сценарий неизбежно приведет к ухудшению двусторонних отношений.

— Полагаю, она выберет другой подход. Меркель надо воспользоваться тем, что французы, которые заняты выборами, не будут ей мешать, а американцы так и не вошли в большую «украинскую игру». Это шанс договориться о подвижках в Минских соглашениях, — пояснил «Известиям» научный директор Германо-российского форума Александр Рар

Судя по последним заявлениям, Ангела Меркель еще не забыла о некогда действительно партнерских отношениях с Москвой. И неопределенность позиции Вашингтона на российском треке дает Берлину возможность сформировать самостоятельный диалог с Россией. Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов напомнил: на Мюнхенской конференции канцлер заявляла о необходимости найти точки соприкосновения с РФ и смотреть в будущее.

— Меркель и Путин попытаются решить, что делать дальше. Кроме того, для Москвы и Берлина остается переменная под названием Дональд Трамп. До сих пор непонятно, как американцы выстраивают свой европейский вектор внешней политики, включая Россию, — сказал политолог «Известиям».

Директор немецкого Центра евразийских исследований Мануэль Оксенрайтер уверен: канцлер летит в Сочи, прекрасно осознавая, что среди населения Германии, а также в бизнес-кругах растет недовольство сложными отношениями между Берлином и Москвой.

— Меркель сталкивается с проблемой, когда, с одной стороны, надо действовать в национальных интересах, а с другой — свободу для маневра сужает «трансатлантическое партнерство», — сказал эксперт «Известиям».

Позиции Берлина и Москвы расходятся во многих вопросах, например по сирийской проблеме. При этом канцлер понимает: война в Сирии напрямую влияет на ФРГ, учитывая миграционный кризис, а значит, надо искать решение. Критикуя Россию в украинском вопросе, Германия осознает, что вина за пробуксовку Минских соглашений лежит на Киеве, поэтому пришло время смягчить риторику в адрес Москвы и добавить в отношения конструктива. А промедление Дональда Трампа с формулированием собственной внешнеполитической повестки дает Берлину шанс придать российско-немецким отношениям самостоятельное звучание.