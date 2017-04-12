Главное сейчас
-
Ультиматум России от США, предупреждение Путина и другие события дня
-
Трамп: «Мы не пойдем в Сирию»
-
Демократы требуют уволить Спайсера за сравнение Асада с Гитлером
-
Кадры были ужасающими. Белый дом о влиянии Иванки Трамп на решение по удару в Сирии
-
США пригрозили России изоляцией в случае отказа от сделки по Сирии
Главные события у вас в почте
Европа хочет поговорить с Россией на нейтральной территории
Брюссель рассматривает возможность провести совместную встречу делегаций депутатов Европарламента (ЕП) и России, сообщает газета "Известия".
Представители ЕС просят провести встречу на "нейтральной территории". С такой инициативой выступил зампредседателя комитета ЕП по отношениям с Россией Йиржи Машталка.
По его словам, "потенциальным местом для встречи могла бы стать Сербия". Российские депутаты положительно относятся к такому предложению, так как это вполне может стать значимым шагом в развитии отношений между Москвой и Брюсселем.
Оставить комментарий