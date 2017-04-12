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Москва24

Европа хочет поговорить с Россией на нейтральной территории

Европа хочет поговорить с Россией на нейтральной территории
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Брюссель рассматривает возможность провести совместную встречу делегаций депутатов Европарламента (ЕП) и России, сообщает газета "Известия".
Представители ЕС просят провести встречу на "нейтральной территории". С такой инициативой выступил зампредседателя комитета ЕП по отношениям с Россией Йиржи Машталка.
По его словам, "потенциальным местом для встречи могла бы стать Сербия". Российские депутаты положительно относятся к такому предложению, так как это вполне может стать значимым шагом в развитии отношений между Москвой и Брюсселем.
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Бельгия Политика
Европарламент ЕС
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