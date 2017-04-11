Захарова назвала несерьёзными разговоры о возможном возвращении России в G8

В российском МИД считают несерьёзными разговоры о возможном возвращении России в формат G8. Об этом заявила в эфире радиостанции «Вести FM» официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова

«Что касается темы обратного возвращения в «восьмёрку», которое мы слышим с той стороны. Во-первых, мы это слышим только с той стороны. Во-вторых, это такие, знаете, дешёвые спекуляции», — приводит её слова РИА Новости.

Как отметила Захарова, западные коллеги «обесценивают себя» подобной риторикой.

«Примут какое-то решение, оно, наверное, будет как-то рассмотрено. Зачем только об этом говорить, ведь за словами не происходит никаких действий. Поэтому всё это очень несерьёзно», — добавила она.

Ранее министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано выразил надежду на скорое возвращение к формату G8 с участием России.