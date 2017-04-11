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Захарова назвала несерьёзными разговоры о возможном возвращении России в G8
В российском МИД считают несерьёзными разговоры о возможном возвращении России в формат G8. Об этом заявила в эфире радиостанции «Вести FM» официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Что касается темы обратного возвращения в «восьмёрку», которое мы слышим с той стороны. Во-первых, мы это слышим только с той стороны. Во-вторых, это такие, знаете, дешёвые спекуляции», — приводит её слова РИА Новости.
Как отметила Захарова, западные коллеги «обесценивают себя» подобной риторикой.
«Примут какое-то решение, оно, наверное, будет как-то рассмотрено. Зачем только об этом говорить, ведь за словами не происходит никаких действий. Поэтому всё это очень несерьёзно», — добавила она.
Ранее министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано выразил надежду на скорое возвращение к формату G8 с участием России.
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