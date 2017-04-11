Главные события вторника

"Скучно, девочки". Путин прокомментировал действия США в Сирии

Тиллерсон поставил России ультиматум

Путин предупредил о готовящихся провокациях в Сирии с применением химоружия

Россия располагает данными о том, что в Сирии готовятся новые провокации, целью которых является обвинение сирийских властей в якобы использовании химического оружия.

Страны G7 отказались от расширения санкций против России

Главы МИД стран G7 не приняли решение о новых санкциях против России, но при этом согласились, что сирийский лидер Башар Асад в будущем не может быть президентом страны. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро, сообщает Рейтер.

В Сирии погибли двое российских военнослужащих

В Сирии в результате атаки боевиков пострадали трое военнослужащих российской армии, двое из них погибли, один госпитализирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ

Киев нашел способ избежать санкций из-за Самойловой

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Киев готов «дополнительно разъяснить» ситуацию, связанную с российской участницей «Евровидения», в том случае, если после конкурса возникнет вопрос санкций для страны. Об этом сообщает «Обозреватель».

Кремль ответил на заявления польской комиссии о трагедии под Смоленском