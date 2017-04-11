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Главные события вторника

Ультиматум России от США, предупреждение Путина и другие события дня
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"Скучно, девочки". Путин прокомментировал действия США в Сирии
Президент России Владимир Путин, комментируя авиаудары США в Сирии, процитировал роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова, сообщает РИА Новости.
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Тиллерсон поставил России ультиматум
Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия должна сделать выбор между поддержкой «ненадежного партнера» — президента Сирии Башара Асада — и странами Запада. Об этом сообщает Assosiated Press.
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Путин предупредил о готовящихся провокациях в Сирии с применением химоружия
Россия располагает данными о том, что в Сирии готовятся новые провокации, целью которых является обвинение сирийских властей в якобы использовании химического оружия.
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Страны G7 отказались от расширения санкций против России
Главы МИД стран G7 не приняли решение о новых санкциях против России, но при этом согласились, что сирийский лидер Башар Асад в будущем не может быть президентом страны. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро, сообщает Рейтер.
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В Сирии погибли двое российских военнослужащих

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В Сирии в результате атаки боевиков пострадали трое военнослужащих российской армии, двое из них погибли, один госпитализирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.
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Киев нашел способ избежать санкций из-за Самойловой
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Киев готов «дополнительно разъяснить» ситуацию, связанную с российской участницей «Евровидения», в том случае, если после конкурса возникнет вопрос санкций для страны. Об этом сообщает «Обозреватель».
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Кремль ответил на заявления польской комиссии о трагедии под Смоленском

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не знает, на чем основывала свои выводы комиссия, которая расследует причины крушения самолета Ту-154 президента Польши Леха Качиньского. Об этом сообщает РИА Новости.
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Политика
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