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«Скучно, девочки». Путин прокомментировал действия США в Сирии
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Главные события вторника
"Скучно, девочки". Путин прокомментировал действия США в Сирии
Президент России Владимир Путин, комментируя авиаудары США в Сирии, процитировал роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова, сообщает РИА Новости.
Тиллерсон поставил России ультиматум
Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия должна сделать выбор между поддержкой «ненадежного партнера» — президента Сирии Башара Асада — и странами Запада. Об этом сообщает Assosiated Press.
Путин предупредил о готовящихся провокациях в Сирии с применением химоружия
Россия располагает данными о том, что в Сирии готовятся новые провокации, целью которых является обвинение сирийских властей в якобы использовании химического оружия.
Страны G7 отказались от расширения санкций против России
Главы МИД стран G7 не приняли решение о новых санкциях против России, но при этом согласились, что сирийский лидер Башар Асад в будущем не может быть президентом страны. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро, сообщает Рейтер.
В Сирии погибли двое российских военнослужащих
Фото: РИА Новости
В Сирии в результате атаки боевиков пострадали трое военнослужащих российской армии, двое из них погибли, один госпитализирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Киев нашел способ избежать санкций из-за Самойловой
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Киев готов «дополнительно разъяснить» ситуацию, связанную с российской участницей «Евровидения», в том случае, если после конкурса возникнет вопрос санкций для страны. Об этом сообщает «Обозреватель».
Кремль ответил на заявления польской комиссии о трагедии под Смоленском
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не знает, на чем основывала свои выводы комиссия, которая расследует причины крушения самолета Ту-154 президента Польши Леха Качиньского. Об этом сообщает РИА Новости.
Дмитрий Песков Башар Асад Владимир Путин Евгений Петров Еще 3 тега
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