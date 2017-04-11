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Госсекретарь США Тиллерсон прибыл в Москву
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Москву, где в среду проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, самолет приземлился в аэропорту Внуково в 16.38 по местному времени, передает корреспондент РИА Новости.
Это первый визит нового руководителя американского внешнеполитического ведомства в Россию. В министерстве иностранных дел РФ ранее выразили надежду на продуктивные переговоры с Тиллерсоном. Ожидается, что стороны обсудят Сирию, Ливию, КНДР, Украину, а также двусторонние отношения, которые, как отметили в российском МИД, в настоящее время "переживают самый сложный период с окончания "холодной войны"".
Отношения между РФ и США резко обострились на прошлой неделе после инцидента в сирийской провинции Идлиб. Согласно версии западных стран, правительственные войска Сирии совершили химическую атаку на населенный пункт Хан-Шейхун. Официальный Дамаск эти обвинения решительно отверг и возложил ответственность на боевиков и их покровителей. По данным Минобороны РФ, сирийские ВВС нанесли удар по арсеналу террористов с химическим оружием, которое доставлялось в Ирак. В Москве призвали к тщательному расследованию инцидента.
Затем, в ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии в провинции Хомс, утверждая, что с него Дамаск и совершил химическую атаку в провинции Идлиб. В Москве данный шаг американской стороны назвали агрессией. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер в понедельник сообщил, что Вашингтон не исключает новых ударов по Сирии в случае химических атак.
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