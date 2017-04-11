Госсекретарь США Тиллерсон прибыл в Москву

Это первый визит нового руководителя американского внешнеполитического ведомства в Россию. В министерстве иностранных дел РФ ранее выразили надежду на продуктивные переговоры с Тиллерсоном. Ожидается, что стороны обсудят Сирию, Ливию, КНДР, Украину, а также двусторонние отношения, которые, как отметили в российском МИД, в настоящее время "переживают самый сложный период с окончания "холодной войны"".

Отношения между РФ и США резко обострились на прошлой неделе после инцидента в сирийской провинции Идлиб. Согласно версии западных стран, правительственные войска Сирии совершили химическую атаку на населенный пункт Хан-Шейхун. Официальный Дамаск эти обвинения решительно отверг и возложил ответственность на боевиков и их покровителей. По данным Минобороны РФ, сирийские ВВС нанесли удар по арсеналу террористов с химическим оружием, которое доставлялось в Ирак. В Москве призвали к тщательному расследованию инцидента.