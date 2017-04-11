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"Скучно, девочки". Путин прокомментировал действия США в Сирии
Президент России Владимир Путин, комментируя авиаудары США в Сирии, процитировал роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова, сообщает РИА Новости.
"Хочется сказать: "Скучно, девочки!". Мы всё это уже видели, наблюдали", - сказал Путин.
Президент сравнил действия США в Сирии с событиями в Ираке в 2003 году. "После этого началась в Ираке военная кампания, а закончилась она разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГИЛ (организация запрещена в РФ) на международной сцене", — цитирует Путина Life.
В ночь на 7 апреля США под предлогом ответа на якобы проведенную Дамаском химатаку запустили 59 ракет «Томагавк» по авиабазе сирийских ВВС Шайрат. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.
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