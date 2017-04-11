"Скучно, девочки". Путин прокомментировал действия США в Сирии

"Хочется сказать: "Скучно, девочки!". Мы всё это уже видели, наблюдали", - сказал Путин.

Президент сравнил действия США в Сирии с событиями в Ираке в 2003 году. "После этого началась в Ираке военная кампания, а закончилась она разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГИЛ (организация запрещена в РФ) на международной сцене", — цитирует Путина Life