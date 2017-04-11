В Кремле ответили на заявления Польши о взрыве в самолете Качиньского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не знает, на чем основывала свои выводы комиссия, которая расследует причины крушения самолета Ту-154 президента Польши Леха Качиньского. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не знаем, чем руководствовалась эта комиссия, на чем она основывала свои выводы. У следствия есть определенные данные и запись разговоров на борту, и записи пилотов, и диспетчеров, которые таких свидетельств не содержат. В данном случае, мы не знаем, чем могла эта комиссия руководствоваться», - сказал Песков.

В понедельник, 10 апреля, Польша заявила, что в крушении президентского самолета виноваты российские авиадиспетчеры, которые сообщили пилотам «ложные, заниженные на примерно полкилометра данные о расстоянии до полосы».

«Эта информация стала причиной того, что Протащук (капитан воздушного судна) был уверен, что у него остаётся очень малое расстояние до полосы. Это означало, что он должен как можно скорее снизить скорость снижения, чтобы иметь шанс приземлиться», - указано в заявлении комиссии.

Также правительственная комиссия по расследованию утверждает, что на борту воздушного судна произошел взрыв. Однако, что его вызвало пока не известно.