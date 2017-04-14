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Путин прибыл в Бишкек
Президент России Владимир Путин 14 апреля прибыл в Бишкек на встречу Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и заседание Высшего совета Евразийского экономического союза (ВЕЭС). Об этом сообщает РИА Новости.
Неформальная встреча президентов стран-членов ОДКБ пройдет в узком составе, председательствовать там будет президент Белоруссии Александр Лукашенко. Также в переговорах примут участие главы Армении, Казахстана и Таджикистана.
Затем на заседании ВЕЭС участники подведут итоги деятельности Союза и определят ориентиры макроэкономической политики на 2017-2018 годы.
В 2017 году визит Путина в Бишкек стал уже вторым. До этого столицу Киргизии президент посещал в феврале в рамках поездки в Центральную Азию.
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