Путин прибыл в Бишкек

Неформальная встреча президентов стран-членов ОДКБ пройдет в узком составе, председательствовать там будет президент Белоруссии Александр Лукашенко . Также в переговорах примут участие главы Армении, Казахстана и Таджикистана.

Затем на заседании ВЕЭС участники подведут итоги деятельности Союза и определят ориентиры макроэкономической политики на 2017-2018 годы.

В 2017 году визит Путина в Бишкек стал уже вторым. До этого столицу Киргизии президент посещал в феврале в рамках поездки в Центральную Азию.